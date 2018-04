Macron: «L'Intelligenza Artificiale è una sfida per la società civile»

Oggi, più che di slogan o di predicati salti di paradigma, serve capire che il mutamento è dietro l’angolo. Per questo, Macron ha affidato il programma di ricerca a un matematico come Cédric Villani. Come titolava il Sole 24 ore, con Villani Macron ha deciso di sfidare la Silicon Valley sul suo terreno.

Dobbiamo dunque temere l’AI, lasciando che il processo si governi da sé? O, come suggerisce Emmanuel Macron, cercare di governarne gli effetti e l’impatto etico, coinvolgendo i corpi intermedi come ha fatto nel marzo scorso il governo inglese che ha lanciato un “Patto per l’Intelligenza Artificiale”.

Cédric Villani, medaglia Fields per la matematica e deputato , spiega che la strategia francese sull’AI riguarda prevalentemente quattro ambiti: sanità, trasporto, difesa, ambiente. Ad eccezione della difesa, tre su quattro sono ambiti di competenza del Terzo settore.

Villani ha inoltre spiegato che per non disperdere risorse e energie, il campo va delimitato. «Non diciamo che si debbano abbandonare gli altri ambiti», spiega il matematico e deputato eletto con il movimento La République En Marche. «Tutto, però, va affrontato in un’ottica sperimentale: per l’educazione, ad esempio, ancora non sappiamo quali siano le buone tecniche di Intelligenza Artificiale in grado di dare risultati».

Il rischio, osserva il ricercatore israeliano Yuval Noah Harari, autore del best seller Homo Deus, è che il facile entusiasmo, anziché distruggere vecchi lavori, crei battaglioni di lavoratori inutili, formati per professionalità che non serviranno mai.

Più ottimista, ça va sans dire, è l’ultimo Rapporto McKinsey, Notes form the AI frontier, si sostiene che in pochi anni, le applicazioni di AI sarebbero in grado di creare un valore aggiunto fra i 3,8 e i 5,8 trilioni di dollari sul piano globale. Prevalentemente in settori come la logistica e la manifattura.

Il piano-Macron per una strategia sull’AI, presentato nel marzo scorso al Collège de France, prevede non solo un investimento finanziario, ma in primo luogo un investimento intellettuale: capire dove stiamo andando, perché e con quali mezzi ci stiamo andando e, soprattutto, perché.

«Finché la tecnica serve il bene comune», spiega Macron, «non ci sono problemi». Dobbiamo, prosegue Macron, «mantenere una fiducia democratica in questa innovazione. Innovazioni di questo genere non devono corrompere l’esigenza democratica. Dobbiamo immettere trasparenza e lealtà nel sistema». Per questo, nota Macron, bisogna garantire un dibatto concretamente democratico e indipendente, favorendo quella mediazione che solo una società civile consapevole dei propri compiti e dell'urgenza di ripensare il presente può ancora garantire.

Tra gli apocalittici e gli integrati, Macron ha proposto quindi una terza via: la via dei corpi intermedi. «è il modo in cui i dispositivi saranno implementati e come saranno suddivisi i profitti resi possibili dall’AI» che segneranno il nostro futuro.

Contro la neutralità apparente della tecnica, Macron – che, ricordiamolo, è stato segretario personale del filosofo Paul Ricoeur – ricorda una verità elementare, talmente elementare da passare in secondo piano nel dibattito corrente: saranno «le scelte che faremo in termini di organizzazione dei compiti e di squadre che determineranno in gran parte il lato da cui penderà la bilancia». Se la bilancia penderà per la macchia o per l’uomo, sarà l'uomo a deciderlo. Non un algoritmo o una macchina.