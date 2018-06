Iuventa, il film-realtà del peschereccio di giovani che ha salvato 14mila persone

Come è andato il primo incontro con i fondatori di Iuventa?

Mi sono presentato al porto di Malta dopo che avevo scritto loro già con l’idea di fare un film. All’inizio erano scettici: era la loro prima missione in mare, non sapevano come sarebbe stata e avere una telecamera dietro non era il massimo. Poi però nei tre giorni di preparazione ci siamo conosciuti e hanno iniziato a darmi fiducia. Dopo una votazione di staff, la decisione è arrivata 15 minuti prima della partenza: mi facevano imbarcare con loro.

Quindi hai partecipato alla prima missione in mare?

Sì. Data la decisione all’ultimo momento, sono partito così com’ero, con il materiale per filmare già pronto ovviamente. È stata la mia unica missione a bordo. Quando sono sbarcato, una decina di giorni dopo la partenza, l’8 agosto 2016, la Juventa aveva portato in salvo 2mila persone. Affidandole alle navi militari una volta recuperate in mare, sempre sotto il coordinamento della Guardia costiera italiana. Il film, che dura 86 minuti – scelti tra 120 ore di girato - per almeno la metà riguarda proprio quel primo viaggio, ogni momento significativo.

Che cosa ti ricordi di quel viaggio?

Per arrivare nella zona Sar (Search and rescue, Ricerca e soccorso) ci abbiamo impiegato due giorni. Alle 5 e mezzo della mattina del terzo giorno, il 29 luglio 2017, abbiamo avvistato i primi gommoni, che in tutto sarebbe poi stati sei durante la giornata, con 460 persone totali che abbiamo dovuto fare stare su un peschereccio con una capienza massima che era stimata in 250 persone. Con la guardia costiera il rapporto è stato fin dall’inizio ottimo. Jacob era andato a presentarsi al Comando centrale prima della partenza e aveva ricevuto le istruzioni: essere una sorta di nave di primo soccorso. A volte, essendo l’unico italiano a bordo di quel viaggio, lasciavo da parte la telecamera e parlavo direttamente con la Guardia costiera per facilitare la comunicazione tra le due lingue. È stata un’esperienza indelebile nella mia mente, comunque. Due ragazze poco più che ventenni sono state recuperate già senza vita: ci ho messo più di quattro mesi, una volta a terra, per recuperare il dramma della vista di quei corpi. Non parlavo più con gli amici, nulla mi sembrava avesse importanza nelle relazioni umane. Poi ho recuperato, ma sono cose che non dimentichi mai.