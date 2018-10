Cambiamento climatico e surriscaldamento: basta un video di un minuto per capire

A che ora è la fine del mondo? Oggi la terra ha esaurito tutte le risorse del 2016 Apocalisse climatica, catastrofe ambientale, terrorismo, crisi economica, emergenza umanitaria: non c'è fenomeno che non venga letto attraverso la metafora della fine. Ma, osserva il filosofo Andrea Tagliapietra, per la prima volta l'uomo si confronta con qualcosa che non è solo un'immagine, ma la concreta possibilità della fine di tutte le cose o di un loro nuovo, più radicale inizio