La banalità del male potrebbe tornare. Ma si può fermare

Perché è importante sottolineare l’umanità di chi compie azioni virtuose per la collettività? Perché l’emulazione in questo caso è auspicata, soprattutto di questi tempi. “Nulla è mai scontato, anche le più importanti conquiste democratiche. […] Lo aveva intuito Winston Spencer Churchill negli anni trenta, quando manifestò tutto il suo stupore di fronte alla crisi dell’Europa, prima che accadesse l’irreparabile”, riporta Nissim nel capitolo ‘Anticipare il bene’. Ed ecco le parole di Churchill: “Tutto ciò che ritenevo impossibile, e che ero stato educato a ritenere impossibile, ebbene tutto questo è accaduto”. Il meccanismo che rese possibile i genocidi “fu la disumanizzazione delle vittime da parte dei centri di potere e di tanti intellettuali dell’epoca. Se un essere umano veniva descritto come un elemento corrosivo, fino a diventare una larva e uno scarafaggio, come ci ha insegnato Primo Levi, allora diventava più facile anestetizzare le coscienze”, aggiunge l’autore de “Il bene possibile”, studioso dei totalitarismi con all’attivo altri libri tra cui “L’uomo che fermò Hitler” e “Una bambina contro Stalin”.

Anche oggi “avvertiamo i segnali di un nuovo possibile cambiamento dei valori. […] Basta vedere il modo con cui la gente si esprime su facebook”, continua Nissim, presidente dell'associazione Gariwo-Foresta dei Giusti, di cui pochi giorni fa è venuta a mancare per malattia la direttrice, Ulianova Radice. “I social network invece di aprirci al mondo sembrano diventare un luogo dove si insegna a odiare e a disprezzare”. E “i migranti che si muovono soltanto perché spinti dalle necessità diventano il capro espiatorio della nostra insicurezza. Per giustificare la necessità della chiusura, i muri contro l’emigrazione, ma nuova aggressività dei costumi morali si soffia sulla paura e sul vittimismo”. Come uscire da questa spirale che potrebbe riportarci nell’abisso della violenza sociale? Anticipando il bene, appunto. L’uomo giusto non è solo colui che non nuoce al prossimo, ma colui che decide “di agire in prima persona per aiutare il prossimo, correggendo con il suo comportamento esemplare le ingiustizie della società”. Essere giusti “significa assumere una responsabilità e dare l’esempio seminando il bene nella società”.

Dall’imperatore filosofo Marco Aurelio al giudice Moshe Bejksi, già direttore del Giardino dei Giusti di Gerusalemme; da Socrate al vicepresidente del Parlamento bulgato Dimitar Pesev; da William Shakespeare alla giornalista Milena Jesenska; ma anche Vaclav Havel, la stessa Etty Hillesum, fino ad Antoine Leiris, che ha perso la moglie nell’attentato terroristico al Bataclan di Parigi e ha scritto una lettera (“non avrete il mio odio”) che ha fatto il giro del mondo, ripresa anche dal compagno del poliziotto Etienne Cardiles, assassinato in un attentato successivo; fino a Lassana Bathily e Hamadi ben Abdesslem, che hanno salvato numerose persone a Parigi e al museo del Bardo a Tunisi e ai “Giusti musulmani” Faraaz Hussein, Salah Farah e Mu’ad al-Kasasbeh che hanno perso la vita con un’azione estrema di coraggio civile per l’umanità. Sono questi i protagonisti, raccontati nel dettaglio e con una prosa mai scontata, da Nissim nel suo libro. Indispensabile, oggi più che mai: “Ci vuole dunque perseveranza. […] L’esito di un comportamento morale non si misura dal successo politico immediato, ma dalle tracce che lascia nella coscienza del singolo e dai semi che lancia agli altri uomini”.