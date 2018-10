L'sos di Cascina Biblioteca: «In dieci minuti è successo il finimondo, ora abbiamo bisogno di aiuto»

Le attività di ripristino sono partite immediatamente ma i danni sono ingenti. Le squadre del settore della manutenzione del verde di Cascina Biblioteca sono attive da ieri sera per sgomberare le strade dagli alberi caduti e mettere in sicurezza la cascina. «Le persone che si trovavano all’interno della Cascina sono rimaste bloccate fino alle 10 di sera a causa degli alberi che erano caduti sul viale di accesso» continua Mari che tra i danni cita anche le arnie «si sono rovesciate e le api sono volate via».

Tutti gli operatori e i dipendenti di Cascina Biblioteca, in pieno stile cooperativo, si sono rimboccati le maniche per dare il proprio contributo ma la mole di lavoro e le spese da sostenere sono notevoli.

Da qui l’appello che insieme lanciano il presidente di Cascina Biblioteca Francesco Allemano e il presidente del Consorzio Sir, Umberto Zandrini: «Abbiamo bisogno di aiuto per rendere nuovamente agibile Cascina Biblioteca, un luogo di tutti e aperto a tutti, un bene comune prezioso per la cittadinanza di Milano».

Chi desidera contribuire alle spese di ripristino può fare una donazione tramite bonifico, specificando nella causale “SOS Cascina Biblioteca” - IT49SO558401633000000024965 BPM - Intestato a CASCINA BIBLIOTECA