Intelligenza Artificiale, arriva il fondo nazionale: una sfida per il Terzo settore

Data for good: la sfida del mutualismo nella società dei dati Tutti produciamo dati. Oggi, spiega Mario Rasetti, tra i principali conoscitori del complesso mondo dei big data, «il digitale ci permette di implementare algoritmi, spesso banali, con tempi e quantità di numeri che non hanno precedenti nella storia». Come usare questi dati per il sociale? Se ne parla nel numero di settembre di Vita, in distribuzione dal fine settimana, dedicato alle nuove forme (e alle nuove forze) del mutualismo