Ala-Pietilä (UE): «Principi etici per l'Intelligenza Artificiale, ma non facciamoci tradire dalla fretta»

«Etica e competitività si incastrano», non si escludono, ha dichiarato Ala-Pietilä. A Politico, Ala-Pietilä ha inoltre spiegato che largo spazio dovrebbe essere dato all'autoregolamentazione, oltre alla regolamentazione ex-post, anziché ex-ante del fenomeno.

L'Unione Europea ha presentato nell'aprile scorso il proprio piano per entrare nella corsa all'AI. In questo, si è smarcata dall'approccio cinese o americano - dati oramai per vincenti sul piano industriale - cercando di ricavarsi uno spazio come promotrice di un'intelligenza artificiale eticamente responsabile. In questo senso, un punto chiave è dato dal tema della black box, come ha spiegato proprio su queste pagine il professor Stefano Zamagni: l'algoritmo deve essere trasparente, chiaro nei suoi intenti pre e post ingegneristici. Più che regolamentazione ex ante, quella suggerita da Zamagni è un intervento sulle regole costitutive e sul quadro generale (frame) che orienti e responsabilizzi il software design. Per questo, il terzo settore avanzato può e deve svolgere il proprio ruolo di intermediazione.

Ala-Pietilä conferma questa posizione. Aggiungendo un punto importante: una regolamentazione costitutiva e non meramente regolativa (tra l'altro, impossibile) del fenomeno potrebbe dare alle aziende «un grande incentivo per creare prodotti o servizi in cui l'etica è parte del loro vantaggio competitivo».

L'Europa, in questo scenario, si ritroverebbe al centro e non ai margini della grande sfida globale sull'AI tra Cina e Usa.