Decreto sicurezza, ecco il vademecum Naga per capire cosa cambia

Si apre con il doppio prospetto qui sopra la sintesi del vademecum Naga. La Commissione territoriale, quindi, non potrà più concedere il permesso umanitario ma una "protezione speciale" per casi specifici di carattere umanitario di particolare gravità. Un probabile problema dei primi mesi dopo l'attuazione del Decreto è quello relativo a "chi ora sta 'a metà', ovvero chi ha ricevuto il diniego di protezione umanitaria ma ha fatto ricorso prima del nuovo Decreto e chi ha in mano il permesso umanitario che, essendo biennale, scadrà necessariamente da qui a due anni", spiega Alasia. Che fare ora per queste migliaia di persone che rischiano l'irregolarità una volta di fronte a un diniego? "Ovviamente bisogna valutare caso per caso. Di certo se si riesce a convertire la protezione umanitaria a permesso per lavoro prima della scadenza è meglio", risponde la presidente del Naga. Rimangono fuori però dal provvedimento "i richiedenti asilo vulnerabili, ovvero chi ha problemi di salute, fisici o mentali, e chi ha subito violenze durante il viaggio migratorio: vulnerabilità non invalidanti ma che segnano la persona. Con i cambiamenti in atto finiranno in strutture Cas, Centri di accoglienza straordinaria prefettizi, indistintamente con altri utenti, mentre fino a oggi c'era la possibilità di inserirli nel circuito Sprar". Il problema, aggiunge Alasia, "è che da un nostro monitoriaggio a tappeto sui Cas - che sono ad affidamento diretto da Prefettura a ente gestore - risulta che a parte qualche esperienza positiva molti non soddisfano i requisiti richiesti dal bando, soprattutto in termini di cura personale, formazione e accompagnamento all'autonomia". Ecco, comunque, la lista completa dei permessi che verranno assegnati dopo la conversione in legge del Dl Sicurezza.