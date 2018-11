Decreto Salvini: dopo Bologna e Torino anche Firenze chiede la sospensione

Anche Bologna sospende il decreto Salvini Dopo Torino, anche il Consiglio comunale di Bologna ha approvato un ordine del giorno per chiedere la sospensione dell'applicazione del decreto legge in materia di immigrazione e sicurezza, per rivalutarne l'impatto in termini economici, sociali e sulla sicurezza dei territori. Diversamente da Torino, qui i 5 Stelle si sono astenuti