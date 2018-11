Servizio civile, il Governo taglia i fondi

Cnesc: «Quale futuro ha in mente il Governo per il Servizio Civile?» La presentazione del XVII Rapporto annuale della Conferenza nazionale è stata lo spunto per porre alla politica domande incalzanti. La più impellente delle quali, per il presidente Licio Palazzini, è capire se rimane come obbiettivo «arrivare entro il 2019 a centomila giovani all’anno impegnati»