Al Gaslini di Genova apre l'hospice pediatrico "Il Guscio dei bimbi"

«La nostra mission è la cura di questi bambini fragili. In alcuni casi significa accompagnare i bambini verso la fase finale della loro vita, una fase in cui è importante dare la miglior qualità di vita possibile a loro e alla loro famiglia, ma questi casi non sono più del 20%. Il nostro primo compito è accompagnare al domicilio e supportare le famiglie, l’accoglienza in hospice è solo una fase, in una filiera che comprende l’ospedale, l’hospice, la casa».

La struttura è dedicata alla beata Chiara Luce Badano, la cui madre, M.Teresa Badano, era presente ieri all’inaugurazione insieme a tutte le realtà che hanno sostenuto la nascita dell’hospice: la Fondazione Compagnia di San Paolo e la Fondazione Maruzza Lefebvre D'Ovidio Onlus, Sorridi con Pietro Onlus, Associazione Maruzza Regione Liguria Onlus, Bimbi col sorriso Onlus, Lifeepistemeitalia, Alemante Friends Onlus, ASD Albenga Runners, Fieui di Carruggi di Albenga, Associazione Tutti per Atta Onlus, Fondo Chiara Rama Onlus. L’Hospice pediatrico risponde a un preciso disposto normativo, previsto dalla legge 38 del 2010, ed è dopo quello di Padova il secondo in Italia realizzato dentro un ospedale ma come struttura propria, distinta da una corsia ospedaliera. Si stima che in Italia, dei 30.000 bambini bisognosi di cure palliative, non più del 15 % abbia la possibilità di accedervi. In queste settimane la Commissione Affari Sociali della Camera sta svolgendo una indagine parlamentare sull'attuazione della legge 38 focalizzata proprio sull'accesso alle cure palliative pediatriche.