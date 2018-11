Quel muro dei bagni scolastici pieno di scritte per la prof che non c'è più

Questa è una storia che parte da un lutto ma che racconta un inno alla vita. Anzi, alla quello che può dare la scuola alla vita. Quella scuola che fa meno rumore dell’ennesima violenza fisica o verbale di un alunno (o un genitore) all’insegnante di turno. Quella scuola che racconta di quanto bene può fare il rapporto normalmente speciale che un educatore può avere con il suo educato. La protagonista porta il nome di Rossella Tadini, ma idealmente potrebbe avere centinaia se non migliaia di nomi: quelli di docenti che, come lei, riescono - sono riusciti, e riusciranno - a fare breccia nel cuore degli studenti tanto da renderne indelebile il ricordo.

Sì, perché la professoressa Tadini, insegnante di Inglese per ben 26 anni di fila alla scuola secondaria di primo grado di Mezzago (MB), è deceduta pochi giorni fa, 58enne, per quel tumore che l’ha accompagnata suo malgrado negli ultimi quattro anni di vita. E la reazione di decine di studenti dell’istituto, 13-14enni brianzoli di nascita o di immigrazione, è stata clamorosa: “hanno riversato sui muri dei bagni il loro sgomento, scrivendo frasi cariche di affetto”. A raccontarcelo è proprio la dirigente scolastica Nora Terzoli, ora preside ma prima lei stessa ex insegnante, ancora scossa dall’accaduto - “penso di continuo al significato di un’azione del genere” - come lo è il sindaco Giorgio Monti, che di quella foto delle scritte sui muri ne ha fatto un post su facebook carico di emozione e ricordi: “ho 32 anni, non l’ho avuta nella mia classe ma la conoscevo bene, così come la conosce tutto il Paese, tra cui molti genitori degli alunni attuali”. Per non parlare dei colleghi, in particolare chi ha condiviso con lei anni di consigli di classe: sono ben venti quelli in cui ha collaborato con il professore di Italiano Ivan Fedeli. “Così semplice e coerente che si faceva amare anche nelle classi che il resto di noi docenti considerava ardue da scolarizzare”, ricorda il professore.

Quella foto, le scritte, la spontaneità, sono un simbolo. “Certo, non è una buona cosa scrivere sui muri. Ma, come ho detto agli studenti entrando in ogni classe, un’esplosione di spontaneità così forte merita profonda comprensione”, ci spiega la preside. “Rimarranno ancora un po’ di tempo, poi le faremo pulire”, aggiunge il sindaco, “una reazione del genere, così inaspettata, ci fa capire quanto conta il rapporto con il proprio insegnante per un ragazzo di quell’età”. Anche il professor Fedeli è netto: “a volte è bello scrivere sui muri dei bagni, perché lì si dice quello che si pensa veramente”.