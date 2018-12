Mario Caligiuri: «Nei sistemi democratici la politica non decide quasi nulla»

Il problema - osservano lo studioso di intelligence Mario Caligiuri e il decano dei politologi italiani Giorgio Galli, che ne scrivono nel loro Come si comanda il mondo (Rubbettino 2017), che verrà presentato domani, martedì 4 dicembre, alle 18,15 al Centro Culturale di Milano in Largo Corsia dei Servi, n. 4 - non è la ribellione delle élites, il ribaltamento della scala sociale e di valori, la redistribuzione dei poteri o la scomparsa della distinzione fra destra e sinistra. Il problema è molto più profondo. La politica è stata neutralizzata. Siamo al suo grado zero. Ne parliamo con Mario Caligiuri, professore ordianario di Pedagogia generale nell'Univesità della Calabria, presidente della Fondazione Italia Domani.

Professor Caligiuri, se la politica non più l'unico luogo dove si decide il futuro della società, che cos'è?

La narrazione e la rappresentazione in cui ci troviamo immersi, narrazione sostenuta dai media, è che il potere prevalente, oggi, sia quello espresso dalle istituzioni democratiche. Mentre, effettivamente, non è così. Nei Paesi democratici, la politica non è più centrale. Nei Paesi non democratici, al contrario, la politica conta ancora e ha un ruolo centrale. La politica conta in Cina, conta in Russia, conta in Arabia Saudita, conta in Turchia. Mentre in democrazia, non c'è più equivalenza tra potere politico ed economico.

Il libro Come si comanda il mondo è del 2017. Nel frattempo, sono successe molte cose: su tutte, l'intensificarsi attraverso il sistema delle fake news di una disinformazione sempre più sistemica...

Tutto ciò ha confermato le nostre analisi. Nel libro, parliamo di una società della disinformazione: ci siamo arrivati.

L'ascesa del cosiddetto populismo è un altro fattore emergente, che è stato letto anche come ribellione delle élites...

Non è una ribellione delle élites, ma una reazione alla perdita di potere degli Stati. La reazione è quella di sobillare le masse, ma sono tutti rimedi inefficaci ed estemporanei perché non colgono la natura del problema. Si perpetua un potere politico che non incide, quindi si fa solo l'interesse di chi si muove sulla scena politica ma i rapporti di forza non mutano. Il populismo è un pretesto elettorale che non incide sui meccanismi di fondo, tutt'altro: si accentuano i meccanismi di fondo. Il populismo è la risposta temporanea a un problema strutturale che mostrerà presto i propri limiti.