Contrordine, il PEI torna a quantificare le ore di sostegno

«Lasciatemelo dire, qui siamo di fronte a una piccola grande rivoluzione»: così il sottosegretario Salvatore Giuliano in un video su facebook ha annunciato le modifiche presentate dal MIUR al decreto legislativo 66/2017, quello che a margine della Buona Scuola aveva ridisegnato l’inclusione scolastica. Il decreto avrebbe dovuto entrare in vigore con il 1 gennaio 2019 con tutte le sue novità, fra cui un nuovo sistema di analisi dei bisogni e del funzionamento degli alunni da cui far scaturire la predisposizione e l’attuazione dei vari supporti e sostegni. Miur e Ministero della Salute però i decreti attuativi non li avevano ancora definiti. Il 3 dicembre scorso, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, il Miur ha convocato l’Osservatorio dopo aver presentato poche ore prima agli esperti che lo compongono le proposte di modifica al decreto legislativo 66/2017. Un decreto che diverse associazioni aveva definito come «l’emblema di un arretramento culturale e tecnico». L’entrata in vigore del decreto 66 sarà quindi verosimilmente rinviata, per poter mettere a punto le novità.

Quali sono le novità? Per il sottosegretario Giuliano hanno tutte a che fare essenzialmente con il fatto che il decreto 66 «poneva un problema serio, non tiene adeguatamente conto del parere della famiglia e dalla scuola, dunque non tiene adeguatamente conto del contesto e della situazione personale del ragazzo. La disabilità, lo dice l’Onu, è il rapporto tra le condizioni di salute e il contesto, non dipende solo dalle condizioni mediche ma anche da come la scuola e la città riescono a facilitare i percorsi di apprendimento».