Un lavoro per i minori non accompagnati: da Palermo nasce la “Rete delle Imprese Accoglienti”

Settanta ragazzi arrivati soli in Italia, fra i 17 e i 19 anni, si sono messi in gioco in un tirocinio lavorativo a Palermo: un’esperienza straordinaria sia per i giovani sia per le imprese che li hanno accolti. Molti tirocini sono stati rinnovati a spese dell’azienda e una ventina di giovani sono stati assunti dopo quel periodo di prova, anche in aziende diverse da quelle in cui avevano fatto il tirocinio. Da questa esperienza di crescita e condivisione a Palermo si sta costituendo una “Rete delle Imprese Accoglienti”, soggetti profit che si sentono chiamati in causa nella responsabilità dell’accoglienza e assumono con entusiasmo il ruolo fondamentale della formazione dei minori non accompagnati e del potenziamento delle loro competenze, contribuendo a creare quel capitale sociale che cruciale per chi vuole entrare nel mondo del lavoro.

Questa sera a Palermo se ne parlerà in un incontro aperto a tutti, dedicato al modello di inclusione sociale costruito grazie al progetto #RagazziHarraga insieme a aziende siciliane, istituzioni locali, realtà del privato sociale. Porteranno la loro testimonianza Dario Bisso (BissoBistrot), Francesca Leone (Freschette BioBistrot) Valeria Antinoro (Solemar Club) e Marco Miceli (Laros), che nei mesi scorsi hanno accolto diversi ragazzi del Progetto Harraga per un tirocinio e in più di un caso gli hanno poi fatto un contratto di lavoro.

Curiosa in particolare la scelta di Laros, un negozio di abbigliamento chic di Palermo, che lo scorso giugno ha allestito le sue vetrine con una mostra fotografica che ha raccontato la storia di migrazione di Abdoulaye e attraverso la sua, la storia di tutti i minori che arrivano soli sulle nostre coste: "This is Abdoulaye. Il racconto di uno, la storia di tutti". «La mostra fotografica è stata in vetrina per un mese, è un bel modo per costruire un’altra narrazione sia delle migrazioni sia del ruolo delle aziende», commenta Loriana Cavaleri, dell’agenzia per il lavoro SEND. Ragazzi Harraga è un progetto partito nel marzo 2017, coordinato da CIAI e reso possibile da una rete articolata di attori (istituzioni locali, aziende, realtà del privato sociale). Il progetto vuole offrire delle opportunità concrete a 400 minori non accompagnati costruendo strumenti sperimentali ma pensati per restare, come la cartella sociale interattiva, i tirocini curricolari, la Casa Santa Chiara. Un’attenzione particolare va ai neomaggiorenni, per dare loro quel piccolo aiuto decisivo in un momento delicato e cruciale.

Ragazzi Harraga propone un modello di inclusione lavorativa verso l’autonomia dei minori migranti soli. In cosa consiste il modello e come sta andando?

Il modello è ormai rodato. Il progetto è partito nel marzo 2017 e l’aspetto di inclusione lavorativa è partito immediatamente. Tutto il progetto ruota attorno alla convinzione che ognuno è portatore di competenze ma anche di desideri e progetti e che il lavoro per l’accompagnamento all’autonomia debba partire dal riconoscimento delle competenze, individuando attività che vanno costruite. Questo ha reso possibile una narrazione nuova di chi sono i minori non accompagnati al mondo produttivo, che non sempre ha le informazioni per sapere realmente chi sono questi ragazzi, che competenze e che progetti hanno. Solitamente le aziende non si sentono chiamate in causa dalla responsabilità dell’accoglienza, si pensa sempre che sia qualcosa che ha a che fare con il non profit, il volontariato, la scuola… ma non con le imprese. Invece proprio le imprese hanno ruolo molto importante nella formazione di questi ragazzi e nel potenziamento delle loro competenze, nella costruzione del capitale sociale che è importantissimo per entrare nel mondo del lavoro: il contatto con aziende permette di conoscere persone nuove e di conoscere quali sono le realtà che si muovono dentro un determinato settore produttivo.

Se questa è la cornice, il modello di Ragazzi Harraga come di declina?

Il modello di inclusione ci ha visti da un lato lavorare con i ragazzi per costruire insieme a loro una progettualità e dall’altro preparando un terreno sensibile all’interno del mondo delle imprese: attività di sensibilizzazione, presentazione dei profili individuali, costruzione di progetti formativi ad hoc… Le aziende che hanno ospitati i ragazzi per tirocini sono state individuate a partire dai bisogni formativi dei giovani migranti. Quindi mettere insieme orientamento, sensibilizzazione e matching personalizzato, con un tutoring e un monitoraggio attento che intervenisse spesso sia per aggiustare il tiro sia per valorizzare quanto stava accadendo, in termini di apprendimento e di valore aggiunto che le imprese hanno avuto. Abbiamo sperimentato due tipi di inserimento lavorativo, i tirocini curricolari di un mese per i ragazzi che stanno ancora frequentando la scuola, una formazione on the job che veniva riconosciuta in termini di crediti formativi e tirocini di tre mesi per chi ha già concluso il percorso studio, più orientati al lavoro: molte aziende hanno prolungato a loro spese il tirocinio e alcune esperienze si sono trasformate in contratti a tempo determinato o indeterminato. Su 70 tirocini in tutto, le proposte di contratto sono state una ventina.