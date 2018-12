Golden Links: oltre 36mila capi intimi per combattere la povertà

Sono tanti, troppi i volti della povertà in Italia. Ci sono la povertà assoluta e la povertà relativa. E c’è un altro volto, che taglia di netto gli indicatori statistici. Difficilmente i numeri ne parlano. È la povertà che priva di autonomia. Accade quando non sono compromessi solo i bisogni, ma viene intaccata la sfera più intima, fra dignità e riservatezza, della persona.

Non è un caso se tra i bisogni primari, che rientrano in questa sfera, delle persone in condizione di povertà, ma anche tra i meno autoevidenti, vi è la necessità - e la difficoltà - di reperire indumenti intimi per adulti e bambini. Proprio questi indumenti intimi sono difficilissimi da trovare anche da parte dei soggetti del non profit che raccolgono e distribuiscono abiti. Lo sono per ragione intrinseche (non possono essere donati indumenti usati), ma anche per ragioni culturali.