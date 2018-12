Salvini, i pregiudicati e i 50 anni della curva del Milan

Perché questa frase? Perché Lucci nel giugno 2018 è stato arrestato, insieme ad altre 22 persone, per traffico di droga. Lo sorpresero con 600 chili di cocaina. Lucci è un uomo vicino a Giancarlo Lombardi, detto Sandokan, capitano dei Guerrieri ultras, oggi Curva Sud, indagato a sua volta per riciclaggio con manager vicini al clan palermitano Fidanzati. Lombardi che tra le altre cose è in rapporti con Loris Grancini, capo dei Viking della Juventus, a sua volta in contatto con un importante fiduciario delle cosche Sergi e Papalia. Insomma è un uomo integrante a quel sistema di cui Report aveva parlato. Insomma qualcosa di più di semplici pregiudicati con la passione del calcio.



E se già è di una gravità assoluta che il Ministro degli Interni si rechi a rendere omaggio a un pregiudicato in odore di mafia ad essere ancora più grave è il silenzio dei media. Non tanto quelli sportivi che ci hanno ormai abituato ad ogni genere di cecità, ma anche quelli generalisti.

Un mondo dell’informazione senza memoria e senza voce. Nessuno che ricordi il perché di quello scioglimento nel 2005, nessuno che ricordi gli agguati con annessi gambizzamenti, in perfetto stile mafioso, del gruppo dirigente della allora Fossa dei Leoni. Nessuno che ricordi che lo scioglimento di quello storico gruppo avvenne per motivi che nulla avevano a che fare con il tifo. Questione di soldi era allora. E questione di soldi è ancora oggi, nel rispolverare un brand forte, il leone ruggente, che tanto aveva significato per molti.

Matteo Salvini dice di andare in Curva da tanti anni, da quando era bambino. E dunque non può non sapere. Prima come tifoso poi come ministro. I media decideranno di parlare di curve e tifosi al prossimo scontro e al prossimo morto. A morire intanto sono il giornalismo e il calcio italiano.