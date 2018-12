Tanti regali “buoni” last minute e solidali

Proposte a tema cibo sono quelle che arrivano da Mission Bambini, come “Io me la squaglio” (nella foto), un’originale confezione contenente un cucchiaino di legno inserito in un cubetto di cioccolato ai vari gusti: mescolandolo in una tazza di latte caldo è possibile ottenere in modo semplice e veloce una squisita cioccolata (donazione minima: 5 euro), c’è poi il “Xmas Survival Kit”: ogni box contiene: 1 preparato per cookies con confetti di cioccolato e farina di grano Senatore Cappelli, 1 preparato per una cioccolata calda fondente per due persone, 2 stampini per biscotti in silicone(donazione minima: 20 euro). Per info e acquisto basta mandare una mail a: natale@missionbambini.org

Airc – Associazione italiana ricerca sul cancro ha raccolto sul sito Lasciaunsegno.it una serie di idee regalo che hanno l’obiettivo di dare nuova forza alla ricerca sui tumori pediatrici e renderli sempre più curabili, tra le proposte mug in ceramica, palline natalizie e messaggi di auguri con matitone triangolare, non mancano poi i cioccolatini della ricerca in confezione natalizia (offerte da 5 a 10 euro).

Gli oggetti proposti sul sito di e-shopping di Anffas sotto la categoria “Natale solidale 2018” sono creazioni natalizie uniche realizzate dalle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo delle strutture Anffas aderenti all'iniziativa.

Tutti i prodotti sono pensati per promuovere la conoscenza delle potenzialità delle persone con disabilità, nonché delle attività lavorative e di socializzazione. Le creazioni presenti sulla piattaformainoltre, rappresentano la prova che, adeguatamente supportate, le persone con disabilità intellettive riescono a esprimere le loro straordinarie capacità e potenzialità, anche in campo artigianale ed artistico

Cioccolatini in confezione regalo, panettoni e tisane, ma anche gioielli creati ad hoc, come tazze zainetti e calendari, fanno parte delle proposte del catalogo online di Fondazione Arché all’indirizzo arche.it/natale ordinare è semplice, basta scrivere a natale@arche.it.

Online anche il catalogo di Natale di Fondazione Francesca Rava – Nph Italia che offre prodotti alimentari, confezioni regalo e oggettistica natalizia e non. Oltre che sul web con prenotazione via email i doni possono essere scelti anche allo Spazio Fondazione di viale Premuda, 38/a (ore 10 -18) a Milano.

Rimane aperta fino a domenica 23 dicembre, tutti i giorni dalle ore 10 alle 19, nella nuova sede di via Villa della Regina 9/D a Torino, con tante idee regalo, oggetti di design e per la casa, prodotti alimentari di qualità la Bottega Paideia. Tutte le donazioni raccolte saranno interamente destinate alle attività dedicate alle famiglie con bambini con disabilità al Centro Paideia.

Tante le proposte di Aisla nel suo negozio solidale (https://www.negoziosolidaleaisla.it/3-natale ) dai panettoni alle bottiglie di vino e diversi prodotti gastronomici e gourmet, occorre affrettarsi anche perché alcuni sono già “sold-out”.

Dopo le Stelle di Natale Ail l’Associaizione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma alla pagina speciale Natale propone le creazioni “Cruciani per Ail”, come pure kit natalizi e altri oggetti con l’obiettivo di sostenere le cure domiciliari.