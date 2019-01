Ecco la diffida al governo per accogliere i 49 migranti bloccati in mare

Una diffida che imponga al governo italiano di accogliere le 49 persone migranti ora in attesa sulle navi Sea-Watch3 e Sea Eye dopo essere state recuperate in mare. E’ questa l’azione congiunta che una settantina di aderenti al movimento Move to resist ha compiuto questa mattina alla Prefettura di Salerno. “Scortati dalla Digos che ci ha accolti all’entrata, abbiamo depositato il documento che verrà inoltrato ai tre enti di competenza, ovvero la Presidenza del Consiglio dei ministri, il ministero delle Infrastrutture e il ministero degli Interni”, spiega Antonio Nigro, volontario di Move to resist impegnato da decenni nella tutela dei diritti degli ultimi senza distinzioni di nazionalità. “Veniamo dal Cilento, terra di pescatori accogliente da sempre. Non ci sta bene questa chiusura all’accoglienza da parte del governo italiano e dell’Europa. Per questo abbiamo scelto anche questa strada per eseprimere il nostro dissenso ma soprattutto per sollecitare una risposta urgente che ponga fine al disagio delle persone in mare”. Ecco il testo consegnato in Prefettura, che reca nell'oggetto la dicitura: "Diffida ad adempiere in riferimento alla Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo - navi ONG Sea Watch 3 e Sea Eye"