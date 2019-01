Homeless, piani freddo e volontari in campo contro l'inverno che uccide

A Milano, invece, le persone senza dimora decedute sono state 5. Eppure in città grazie al Piano freddo i posti a disposizione sono 2700 e, spiega Costantina Regazzo direttore servizi di Progetto Arca «è stato fatto un lavoro importante a livello di progettualità tra enti e Comune». La Fondazione che dal 1994 si occupa delle persone in stato di grave povertà ed emarginazione quest’anno con la Cri di Milano mette in campo un’Unità mobile in servizio h24 che si muove su segnalazione dei cittadini «da metà novembre sono state oltre mille le segnalazioni da parte dei cittadini. E questo è indice di una città sensibile» osserva Regazzo.

Nel capoluogo lombardo negli anni si è costruita una rete che vede diversi attori protagonisti così da avere uno stretto monitoraggio della situazione «il tentativo è quello di intercettare le persone fragili perché non bisogna dimenticare che in strada ci sono anche persone con problemi psichici e anche tanti che noi definiamo irriducibili: sono le persone che rifiutano di andare nei rifugi per proteggersi dal freddo», continua. Fondazione Progetto Arca all’interno del piano freddo mette a disposizione molti posti nei suoi centri, non solo notturni «da quest’anno abbiamo a disposizione anche 150 posti h24 cioè le persone non devono lasciare il rifugio al mattino e non dimentichiamoci che abbiamo anche un servizio post acute che ha a disposizione fino a 20 posti perché anche gli homeless vanno in ospedale o al pronto soccorso, ma quando vengono dimessi si ritrovano spesso in strada».

Le unità di strada escono tutti i giorni e in queste settimane una delle attività è anche quella di convincere chi dorme in strada ad approfittare dei rifugi, ma nonostante tutto sono circa 400 quelli che preferiscono rimanere sotto coperte e cartoni «quest’anno c’è anche una piattaforma in cui viene registrata ogni rilevazione fatta da tutte le Uds operative in città. Cerchiamo di tenere sotto controllo la situazione perché ogni caso ci deve impegnare a lavorare sempre di più», conclude Regazzo che ricorda come la fondazione sia presente anche a Roma dove opera in partnership con le onlus locali Le Orme e RomamoR in aree precise: la zona di piazza San Pietro, delle stazioni Ostiense e Tuscolana e zona Narni. «A Roma come a Milano operiamo sotto il cartello della FioPsd – la federazione degli organismi delle persone senza dimora».