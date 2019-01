Anna Tuv ufficialmente candidata al Premio Nobel della Pace

La sua storia è diventata un’icona di sofferenza, un’icona che realmente incarna la sofferenza della popolazione del Donbass, viene ora riproposta in una sorprendente iniziativa: il giorno 18 gennaio a Roma, alla Camera dei Deputati, è stata ufficialmente presentata la candidatura di Anna Tuv al premio Nobel per la Pace. Certamente nessuna candidatura, come nessun premio o riconoscimento le potrà mai riportare i cari perduti e il braccio amputato. Tuttavia la candidatura di Anna Tuv alla prestigiosa onorificenza internazionale rappresenta un messaggio di speranza: che la pace possa tornare presto sulle martoriate terre del Donbass, dove una guerra iniziata quasi cinque anni fa, mai terminata, continua a disseminare lutti e sofferenze.

Questa iniziativa che nasce dalla collaborazione tra Ennio Bordato presidente dell’Associazione “Aiutateci a salvare i bambini” e Mauro Murgia ambasciatore dell’Ossezia del Sud in Italia, ha trovato anche il favore dell’onorevole della Lega Vito Comencini componente della commissione Affari Esteri, da sempre molto vicino alle tematiche del Donbass e della Crimea.

L’onorevole Vito Comencini ha illustrato a “Vita” le ragioni del suo sostegno all’iniziativa: «Questa idea nasce da Ennio Bordato presidente dell’Associazione “Aiutateci a salvare i bambini”, che ha aiutato concretamente Anna Tuv e dal Dottor Mauro Murgia. Attraverso la candidatura di Anna Tuv al Premio Nobel della Pace per il 2019 cerchiamo di promuovere la pace nei territori del Donbass; fare in modo, inoltre, che le istituzioni vengano chiamate di fronte a questa responsabilità fondamentale per trovare una soluzione a questo grave conflitto situato in Europa. La storia di Anna è sicuramente un esempio di terribile tragedia che ci deve far riflettere sull’atrocità della guerra. La sua storia di dolore, il suo coraggio, la sua determinazione nell’affrontare le difficoltà col suo desiderio di cercar di diventare una promotrice di pace in Europa.. sono tutti elementi che, secondo il mio parere, rendono Anna meritevole di concorre a questo importante concorso».

«All’interno del partito ho sempre trovato la massima disponibilità e comprensione riguardo a queste sfide che la Lega condivide», sottolinea ancora Comencini, «la Lega si è sempre espressa in maniera forte contro le sanzioni alla Russia, contro l’introvabilità di una soluzione al conflitto nel Donbass, anche nei riguardi della questione del riconoscimento della Crimea. Da questo punto di vista siamo perfettamente in linea. Ora, chiaramente, abbiamo anche una responsabilità di governo nel cercar di cambiar le cose nel nostro Paese. Siamo inoltre fiduciosi che in futuro provando a cambiare l’Europa, la prossima sfida saranno le elezioni europee, si possa anche arrivare a trovare una soluzione per queste problematiche dell’Est Europa».

Rispetto al Donbass l'onorevole sottolinea che «l’Italia ha sempre avuto a livello internazionale un ruolo d’interlocutore e di mediatore. L’Italia ha sempre preferito la linea del dialogo e della pace. Chissà che questa linea prevalga anche a livello europeo e possa assumere un ruolo d’intermediazione per questi territori. Il Donbass è un territorio europeo, è giusto quindi sentirci responsabili».