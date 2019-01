Ecco perché i ricchi diventano sempre più ricchi

«A chi ha sarà dato e sarà nell’abbondanza; a chi non ha sarà tolto anche quello che ha». Nel 1968, il sociologo americano Robert K. Merton, padre del Nobel per l’Economia Robert C. Merton, pensò di riferirsi a questo passo del Vangelo secondo Matteo (13,12). Perton parlò di Effetto San Matteo per definire e studiare il fenomeno secondo il quale certi vantaggi iniziali tendono a accumularsi e amplificarsi, creando nel corso del tempo un divario sempre maggiore tra chi ha di meno e chi ha di più, in termini di ricchezza, ma anche in istruzione, credibilità, prestigio e risorse, in una spirale che assomiglia molto alla gabbia di ferro di chi parlava Max Weber.

Una spirale che è ben fotografata dall'ultimo Rapporto Oxfam, che fotografa un' Italia dove il 5% più ricco detiene la stessa quota di ricchezza posseduta dal 90% più povero della popolazione. Con quali conseguenza sulle retoriche del "merito" è facile capirlo.

Sociologo, già direttore dell’Honors Program alla St. Mary University (San Antonio, Texas), nonché autore dell’importante Sempre più ricchi, sempre più poveri (Etas, Milano 2011), Daniel Rigney ha studiato l’evoluzione delle spirali ascendenti e discendenti di disuguaglianza che, anche a causa della crisi iniziata nel 2008, sembrano diventate una costante anche per questo scorcio di XXI secolo. Lo abbiamo incontrato.

Professor Rigney, ci spieghi: che cos’è l’“Effetto San Matteo”? Perché è tanto importante osservare e comprendere il dispiegarsi dell’ “Effetto San Matteo” in campi e ambiti tanto diversi, dalla cultura all’educazione, dalla trasmissione dei patrimoni al prestigio scientifico?

Il termine allude a quei passi del Vangelo secondo Matteo (ma passi consimili si trovano anche in Marco e Luca) che si riferiscono letteralmente alle disuguaglianze di ricchezza, ma metaforicamente alla comprensione spirituale. Alcuni prosperarano in “ricchezza” e comprensione spirituale “ricchezza”, mentre altri vanno in rovina. Alcuni diventano sempre più ricchi, altri sempre più poveri, secondo il detto inglese che ricorda come «the rich get richer and the poor get poorer».

Nelle scienze sociali, il termine si riferisce alla tendenza di generare dove una situazione sociale, economica, sanitaria di vantaggio genera ulteriore vantaggio e lo svantaggio genera ulteriore svantaggio.

Gli “Effetti di Matteo”, quando operano senza un intervento correttivo, in genere producono crescente divario tra chi ha di più e chi ha meno, rispetto a una data risorsa, come il potere, la ricchezza o il prestigio. L’effetto è analogo, per molti aspetti, all’accumulo di interesse composto in matematica e al debito composto in finanza.