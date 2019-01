Il collega di lavoro è una persona rifugiata? Il valore aggiunto è per tutti

Siamo di fronte a una giornata importante, perché è quella della valutazione di metà tirocinio sia per il 25enne nigeriano Abero Sangare che per altri tirocinanti. E assistervi è un’esperienza fondamentale per capire nel concreto come Safe In - uno dei fiori all’occhiello di Fondazione Adecco nell’accompagnamento di soggetti in difficoltà occupazionale, che da inizio 2018 ha già permesso a 47 persone di ottenere un contratto di lavoro duraturo - stia incidendo nella promozione dell’inclusione lavorativa. L’approccio è tenacemente personalizzato “perché spesso i rifugiati beneficiari del progetto hanno capacità individuali, come per esempio la laurea nei paesi di origine, che vanno valorizzate: si cerca quindi il meglio che c’è, per ribaltare la percezione che lo straniero anche se qualificato debba partire da zero”, spiega Imperatori, che lavora in Fondazione Adecco dal 2001. E in effetti il dialogo fitto e senza fronzoli tra lei, il direttore del supermercato e il responsabile risorse umane di Carrefour Italia, mostra l’assoluta serietà del percorso formativo in atto, giunto al giro di boa dei tre mesi su sei previsti. Vengono analizzati i punti di forza e di debolezza del tirocinante - nello specifico di Abero i secondi sono assenti, ma nel caso di una seconda persona ci sono e vengono valutati con l’obiettivo di un miglioramento immediato - prima senza la sua presenza poi con il confronto diretto.

Viene poi stabilità una road map per il periodo restante, ed è qui che per Abero, presente al monitoraggio per una breve parte durante l’orario di tirocinio, arriva la proposta dello Store Manager: “Ti propongo un percorso formativo verticale: mi piacerebbe spiegarti quello che avviene dietro questo lavoro, ovvero darti nozioni su come si fanno gli ordini e sulle logiche economiche del reparto”. Abero ascolta, recepisce positivamente ma non si nasconde: “non vorrei però perdere il contatto con la clientela, è quello che mi motiva di più”, risponde. L’entusiasmo che mette nel lavoro è contagioso: “dopo il suo arrivo ho notato anche nei colleghi uno scatto motivazionale, non lo dico per bontà d’animo”, spiega Della Bella, “e noto una forte propensione all’aiuto reciproco, anche nelle situazioni più delicate”. L’esempio rende bene l’idea: “può capitare che alcuni clienti, in particolare anziani, facciano fatica a farsi servire da Abero, per imbarazzo all’idea di non riuscire a farsi capire nella propria richiesta: ebbene sono i colleghi a superare l’impasse, servendo essi stessi, insieme ad Abero, queste persone e mettendole nelle condizioni di superare il loro blocco”. D’altronde, sia Fondazione Adecco che Carrefour Italia basano sulla valorizzazione della diversity il loro operato: “ci adoperiamo per valorizzare i casi più virtuosi di manifestazione delle diversità”, spiega Bove.