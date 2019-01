Anna Tuv, candidata al Premio Nobel per la Pace, ci è venuta a trovare

Torniamo per un attimo a quel giorno del 2015. Cosa successe?

Vivevo con la mia famiglia, mio marito e tre figli: Katya di 11 anni, Zakhar di 2 anni e mezzo e Milana di 2 settimane. Con mio marito abbiamo vissuto 9 anni, era un matrimonio felice, andava tutto bene.

Era una bella giornata, eravamo fuori a irrigare l’orto, c’era la tregua, i bambini erano in cortile, Milana si trovava in casa. Abbiamo sentito dei sibili e subito ci siamo precipitati verso casa, i figli e mio marito sono corsi dentro casa, io, sola, sono rimasta in cortile, per mettere in salvo i pulcini. Mio marito e la mia Katya sono rimasti uccisi. Zakhar è diventato disabile, ha subito estese bruciature agli occhi. Anche Milana ha subito dei traumi. Io ho perso un braccio, con la clavicola e la scapola danneggiate

Come si reagisce a una cosa del genere?

Sono una mamma, devo occuparmi dei miei due bambini. Ecco come. Non ho scelta fortunatamente.

Oggi vive a Mosca con sua madre che l'aiuta. Ed è in procinto di ricevere una protesi all'avanguardia...

Si, dopo la tragedia in tanti si sono mobilitato per aiutarmi. In particolare Ennio Bordato, presidente dell’Onlus “Aiutateci a Salvare i Bambini” già dal momento del mio ricovero in ospedale, ha iniziato ad aiutarci, mi ha promesso che non mi avrebbe mai abbandonata e ci ha sempre sostenuto ed è riuscito a raccogliere i 25mila euro necessari per la protesi. Una campagna di raccolta fondi che è stata resa possibile anche dal contributo di Vita. Per questo vorrei ringraziare i tanti lettori del vostro gironale che hanno contributio e mi hanno aiutata.

La novità però è che sei oggi ufficialmente candidata al Premio Nobel per la Pace...

Sì, una cosa bellissima per cui sono davvero commossa

Cosa significa per te?

Io so di essere diventata un simbolo. Il simbolo di una tragedia e fortunatamente anche un simbolo di resilienza. È una responsabilità. Mi hanno invitato a parlare del Donbass in tanti Paesi. Sono stata a questo scopo all'Onu in Svizzera, in Francia, Serbia Germania e Italia. La cosa più importante per me è che la mia terra e quella guerra non siano dimenticate. In questo senso il Nobel è una grande occasione. In Europa quello che succede nel Donabss non si conosce

Cosa devono sapere gli europei?

Che nel cuore dell'Unione Europea da cinque anni c'è un conflitto che coinvolge 4 milioni di persone, che ha ucciso 10mila persone di cui centinaia di bambini. Raccontare questo è il mio contributo alla pace. Oltre ad essere il modo per dare un senso al grande dolore che ho vissuto e provare a salbvare altre famiglie dallo stesso dramma. È mio dovere davanti al fatto di aver perso la mia famiglia di fare tutto quello che posso per evitare che succeda ad altri.

Si aspettava un'opportunità come questa candidatura?

No, sono felicissima. È stata una grande sorpresa e una gioia immensa. Perché ha dato senso a tutti questi anni di sforzi per parlare del Donbass e della pace. E anche per questo so che tato del merito è di chi mi ha sostenuto, tra cui tanti lettori di Vita. Sono venuta a trovarvi principalmente per ringraziare loro. Senza il loro interessamento gratuito niente della mia vita oggi sarebbe com'è.