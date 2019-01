Rete Bonvena, non si fermi l'accoglienza che facilita la coesione sociale

“Bisogna fare fronte comune, trovare soluzioni condivise. Che il modello di accoglienza di richiedenti asilo messo in atto da Rete Bonvena nella provincia di Monza Brianza funzioni lo attestano sia i fatti che le persone, le istituzioni. Si può accogliere bene”. E’ netto, sia in apertura che in chiusura del convegno “In Brianza l’accoglienza ha funzionato. E adesso?”, il presidente di Bonvena Mario Riva. Il convegno si è tenuto la mattina di giovedì 31 gennaio a Monza e ha avuto un inaspettato successo sia di presenze in sala, almeno 400 persone, sia di adesioni – ben 180 associazioni firmatarie e decine di cittadini - all’appello lanciato dalla stessa Bonvena (formata dai due consorzi territoriali CCB e CS&L) in una campagna informativa per fare conoscere l’impatto delle proprie attività sul territorio. ”Abbiamo accolto 3500 persone migranti dal 2011 a oggi, e attualmente ci sono nelle nostre strutture Cas o Sprar 1653 ospiti. Nessun problema è stato segnalato in una recente riunione con tutti i sindaci della zona. Ma adesso, di fronte ai nuovi scenari legislativi in particolare al recente decreto sicurezza diventato legge 132/2018, delle cui ricadute in termini di sicurezza stessa siamo molto preoccupati , ci stiamo interrogando se sia ancora possibile portare avanti questo modello”. In particolare, Riva si riferisce al nuovo bando sull’accoglienza in capo alle Prefetture che in primavera affiderà i nuovi servizi agli enti con un contributo diario per accolto che da 35 euro al giorno arriverà a una forbice tra 19 e 26 euro a seconda del servizio richiesto.