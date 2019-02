Famiglie nigeriane accolgono decine di migliaia di camerunensi in fuga

Mentre alcuni dei rifugiati vivono ancora nei villaggi al confine nigeriano insieme agli abitanti del posto, altri sono stati trasferiti in campi per i rifugiati. Il campo di Adagom, gestito dall'UNHCR, è stato costruito a metà agosto 2018. A dicembre, c’erano già più di 6.400 persone. Gmoltee Bochum, 31 anni, siede fuori dalla tenda con il suo bambino di due anni, Sema. "In Camerun vivevo a Bamenda. Ero un ingegnere informatico e un insegnante. Non so quando finirà la violenza, ma so che ho perso tutto. Ora vivo con la mia famiglia in questo campo rifugiati, ma la vita è dura. Viviamo tutti insieme in una tenda molto piccola".

Per il dottor Precious Mudama, che opera nelle cliniche mobili di MSF nello stato di Cross River, i bisogni medici delle persone sono enormi. "Le nostre équipe mobili visitano in media 120-150 pazienti al giorno, di cui l'80% sono rifugiati e il 20% membri delle comunità ospitanti. Prima dell’arrivo di MSF, la situazione era drammatica, il sistema sanitario locale era allo stremo e mancavano personale e materiali per prendersi cura delle persone". Lydia, 40 anni, è una rifugiata camerunese che ha trovato riparo nel campo di Adagom. Ha perso il fratello e due sorelle mentre fuggivano dal Camerun. Ora vive in una tenda con il marito malato e i loro sei figli. “Sono stata male per molto tempo, avevo forti dolori addominali. Quando sono arrivata ad Adagom, ho sentito che MSF forniva assistenza sanitaria gratuita, quindi ho deciso di andare dal medico e chiedere aiuto. Mi hanno visitato e mi hanno mandato all'ospedale senza chiedere soldi. Senza l'aiuto di MSF probabilmente sarei morta, ma ora mi sento meglio e sono di nuovo con la mia famiglia".