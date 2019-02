Il 5 X1000 su VITA: il bene comunicato al meglio (anche in digitale)

Questo sarà un anno di svolta per il 5 per mille. È infatti atteso il via libera al Dpcm che chiuderà il cerchio della revisione legislativa inserita nella Riforma del Terzo settore e che correggerà alcune storture emerse nei 10 anni di esperienza della norma di sussidiarietà fiscale, come la crescita esponenziale di enti iscritti, oltre 57mila, tra cui quasi 41.550 con meno di 100 preferenze. Non solo, la riforma richiederà agli enti una maggiore attenzione a livello di comunicazione sui progetti in campo e i risultati ottenuti grazie alle risorse del 5 per mille.



Per questo, nel solco di una competenza ormai decennale, VITA dedicherà al 5 per mille una serie di iniziative speciali volte a diffonderne l’utilizzo e ad aumentare la consapevolezza tra i contribuenti della misura. Il menu del 2019 prevede oltre all'inserto speciale veicolato con il nostro magazine, Il Sole 24 Ore e inviato ai commercialisti italiani, un approfondimento dedicato sul bookazine e un convegno di alto profilo istituzionale per fare il punto sul tema e condividere tutte le novità normative.

Molti enti del Terzo settore conoscono da anni la nostra iniziativa “5x1000: Comunichiamolo insieme”, la sua efficacia, la sua formula sussidiaria rispetto alla comunicazione delle singole associazioni, la sua capacità di arrivare a un pubblico estremamente ampio. Un’iniziativa che quest’anno si arricchirà anche di una sua declinazione digitale e sui social media in modo da poter contare sulla grande crescita di Vita.it di questo ultimo anno e sulla sua capacità di diffusione virale e via social.

Mettiamo infatti a disposizione dei nostri partner la possibilità di produrre e veicolare anche attraverso i nostri canali on line e social un video professionale ad hoc e un servizio per la realizzazione di campagne social per il 5x1000 e di native advertising.

In allegato trovare la presentazione dell’iniziativa

Per info e adesioni:

Aldo Perini

t. +39 348 4908956

a.perini@vita.it

oppure 5x1000@vita.it