Una famiglia, tutti i colori: la nostra armatura contro il razzismo

Personalmente, ho partecipato a questa iniziativa prima di tutto per mio figlio, cinese di origine, forse anche per esorcizzare una paura che spesso assale tutte noi pensando ai nostri bambini e ragazzi, potenziali o reali vittime di atti, parole, gesti di razzismo. Per il colore della pelle, per il paese da cui provengono, per pregiudizi, stereotipi, ignoranza. Siamo ancora a questo punto? È sempre e solo una questione di forma degli occhi, di capelli lisci o crespi, di pigmento della pelle?

Poi l’ho fatto per testimoniare che le famiglie adottive spalancano le porte al cosiddetto ‘diverso’ senza alcun timore e se timore c’è stato a inizio percorso, è stato un bruscolino portato via dal vento e da molta introspezione, per scovare paure archetipe nascoste dentro di noi.

L’ho fatto perché non mi piace restare indifferente in un mondo in cui si demonizza l’altro - che è curiosità, opportunità, ricchezza, unicità, risorsa - e poi si vive di propaganda, a scapito del rispetto e dei diritti delle persone.

L’ho fatto perché mio figlio senta di non essere solo, oggi e soprattutto domani quando non sarà più il bambino con le guance da mordicchiare ma il giovane adulto che qualcuno guarderà con sospetto o peggio ancora. Già adesso deve sorbirsi domande idiote e riflessioni al limite della decenza da chi per strada gli chiede se “si ricorda dei suoi veri genitori” come se io peraltro fossi un cartonato; già oggi viene considerato, da alcuni, “straniero figlio di italiani” e se avesse 18 anni e la pelle scura, potrebbe anche ricevere sguardi allarmati da chi si stringe la borsa a sé sul tram.

Questa è la nostra armatura contro il razzismo: è quella che indossa ogni madre per difendere i propri figli e accompagnarli in libertà nella vita. È quella che indossano i nostri figli, bellissimi, diversi da noi (e meno male), forti contro la fragilità dell’ignoranza. E che vestiremo anche il 2 marzo.

L'evento. “Una famiglia, tutti i colori” raccoglie 65 ritratti firmati da Tom Watson che immortalano la società multietnica odierna attraverso i volti, la carne e lo sguardo delle mamme adottive e dei loro figli, provenienti da tutto il mondo. La mostra fotografica nasce da un'idea di Francesco Guerrera e dall'occhio fotografico del newyorkese Tom Watson prestato, per l'occasione, alla causa delle associazioni Mamme per la pelle e CIAI, promotrici dell’iniziativa. La mostra verrà inaugurata il 26 febbraio e sarà visitabile dal 27 febbraio al 5 marzo (tranne sabato e domenica), a ingresso libero, dalle 15 alle 19, presso “Acqua su Marte” (Milano, via Alessandria 3, zona Porta Genova). L'iniziativa è presentata alla vigilia di “People. Prima le persone” la mobilitazione nazionale promossa da Croce Rossa italiana, Mamme per la pelle, CIAI e altre 25 realtà che si svolgerà a Milano il prossimo 2 marzo.