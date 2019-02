Donne giovani e laureate, sono loro a candidarsi al lavoro nel non profit

Donna, laureata, giovane e con esperienze di volontariato o servizio civile alle spalle. È questo il ritratto di chi nel 2018 ha cercato lavoro nel non profit che emerge da Job4Good, portale italiano ideato per far incontrare domanda e offerta di lavoro nel Terzo settore.

«Ci confrontiamo quotidianamente con persone in cerca di nuove opportunità lavorative e di crescita personale e questo identikit ci racconta di professionisti sempre più specializzati e preparati, professionisti che studiano duramente per il loro ingresso in un orizzonte lavorativo sempre più competitivo e sempre più lontano dalla centralità dell’impiego per passaparola», dichiarano i fondatori della piattaforma Luca Di Francesco e Diego Maria Ierna. «Dal nostro osservatorio preferenziale e dai dati che ne sono scaturiti notiamo che la meritocrazia non solo paga, ma è ciò che il non profit esige quando è in cerca di un professionista».

Un ritratto al femminile che i numeri mostrano molto chiaramente: il 73% degli utenti unici che visitano il portale è donna, oltre la metà (54%) ha tra i 25 e i 34 anni. In seconda posizione si trova la fascia d’età 35-44 anni (20%) e solo al terzo posti i giovanissimi tra i 18 e i 24 anni (14%). Poco meno gli utenti over 45 anni che ricercano posizioni lavorative su Job4Good (12%), fatto che sembra dimostrare come il Terzo settore non sia scelta di ripiego per fuoriusciti e disoccupati da altri settori produttivi. Inoltre, proprio nelle fasce più giovani tra i 18 e i 34 il divario gender è sensibilmente più marcato: in entrambi i casi, infatti, le donne sono il triplo degli uomini e solo nella fascia 35-44 anni la componente maschile risale anche se a stento raggiunge la metà della controparte.

Se si passa all’analisi geografica le metropoli sono le località in cui offerta e domanda di lavoro nel non profit sono più vivaci e, a sorpresa, Roma (27,09%) batte al fotofinish Milano (26,94%). Le due città comunque fanno il vuoto dietro di loro, la prima alle loro spalle è infatti Torino con il 4,14 percento, seguono Bologna (3,15%) e Firenze (2,03).

In coda si trovano Napoli al 2%, Monza al 1,15%, Palermo ferma al 1,02% e Bergamo che chiude la classifica con un tondo 1%.