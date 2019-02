Lorella Cuccarini: «Il nostro 25esimo lo dedichiamo alle mamme con Sm»

Lo si potrebbe definire un ritorno all’origine. Al 1994 quando Lorella Cuccarini fu tra i protagonisti della trasmissione “Trenta Ore per la Vita”, una maratona tv di fundraising a favore di Aism (Associazione italiana sclerosi multipla). Ora 25 anni dopo l’associazione Trenta Ore per la Vita lancia la sua campagna annuale per aiutare le giovani donne e le mamme con sclerosi multipla. «Lo scorso anno Aism ha celebrato i suoi 50 anni e noi quest’anno festeggiamo il nostro 25esimo compleanno. Ci è sembrata l’occasione più giusta per ritornare in modo concreto ai nostri inizi» esordisce Lorella Cuccarini. «Con Aism in questi anni abbiamo realizzato insieme 338 progetti, ma la cosa più bella è che nel 1994 abbiamo sfruttato 30 ore di televisione per fa conoscere al grande pubblico la sclerosi multipla una malattia allora ancora poco conosciuta. Oggi dopo 25 anni possiamo vedere come l’Aism abbia fatto tanti passi avanti e anche noi di Trenta Ore siamo cresciuti».

Lorella Cuccarini tra i fondatori e volto dell’associazione Trenta Ore per la Vita si appassiona nel parlare della campagna che prende il via il 25 febbraio: «Ancora oggi solo l’8% degli italiani sa che la Sm è una malattia che colpisce soprattutto le donne e in un periodo della loro vita che dovrebbe essere quello più bello tra i 20 e i 40 anni, quando una donna si avvicina al lavoro, costruisce il suo futuro e desidera avere un figlio ed è proprio alle mamme e alle future mamme che si rivolge il nostro progetto». L’obiettivo è quello di realizzare in 50 città una rete di protezione rivolto ai casi più gravi «metteremo a disposizione un pool con figure professionali (come psicologi e legali, ma anche terapisti occupazionali) e volontari che siano di sostegno alle giovani mamme nella vita quotidiana», precisa Cuccarini richiamando lo slogan della campagna: “La sclerosi multipla non è contagiosa, ma ferisce tutta la famiglia”.