Lui, lei e la dislessia: "L’arome Secco Sè”

Una canzone d'amore per raccontare cos’è la dislessia. Dopo aver portato a Sanremo "Il congiuntivo", ecco il nuovo singolo di Lorenzo Baglioni, firmato insieme al fratello Michele. Si intitola "L’arome Secco Sè” e il ricavato sarà destinato ai progetti di AID (Associazione Italiana Dislessia). Il testo racconta le emozioni e le difficoltà di Marco, un ragazzo con dislessia, che si innamora di una compagna di classe: legge emozionato il biglietto che lei le ha lasciato nello zaino e siccome per lui leggere è «più difficile che andare a nuoto in Messico», ecco che il messaggio che gli arriva è “L’arome Secco Sé” (nessuno spoiler, a voi scoprire cosa Alice aveva scritto in verità...).

«L’idea della canzone è scaturita da un messaggio di una mia fan con dislessia, che diceva di aver trovato particolarmente utili le mie canzoni didattiche per studiare alcuni argomenti», racconta Lorenzo Baglioni, ex prof, che ricorderete già essersi schierato sul versante sociale al fianco di Iacopo Melio con "Canto anch'io (no tu no)". «Quel messaggio mi ha fatto riflettere su quanto si sappia davvero ancora troppo poco di questo disturbo. Spesso si parla di dislessia associandola unicamente al rendimento scolastico, tralasciando il fatto che questo disturbo interessi tutti gli aspetti della vita di un dislessico, da ragazzo come da adulto».