Gabriella Nobile: «#PrimaLePersone è il punto di rinascita della società civile»

Un movimento che è nato: «Quando ci siamo accorti che si andava contro le donne, contro gli immigrati, contro gli stranieri, contro i nostri figli di colore, contro le persone che non avevano strumenti per difendersi. People è nata per tutelare i diritti di tutti».

Ma adesso è il momento di non sprecare il grande successo ottenuto e pensare al futuro: «Il 2 marzo 2019 è stato il punto di ripartenza per una rinascita civile e culturale. Da questo momento in poi ognuno di noi, in base agli ambiti di competenza, farà il suo pezzettino, la sua parte di lavoro. Noi come mamme per la pelle, abbiamo organizzato dei tour nelle scuole di tutta Italia, dalle elementari ai licei, per insegnare che la diversità è una ricchezza».

Anche i figli di Gabriella il 2 marzo hanno manifestato: «Per loro è stata una grande festa, una giornata gioiosa».