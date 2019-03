Il Presidente Mattarella nomina Roberto Speziale Cavaliere della Repubblica

Care scuole, non si promuove un alunno con disabilità se non è stato raggiunto quanto previsto nel PEI In Sicilia una ragazza con disabilità è stata ammessa agli esami di terza media, anche se in realtà gli obiettivi necessari per affrontare il passaggio non erano stati raggiunti. La famiglia ha fatto ricorso e il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha riconosciuto l'interesse dell'alunna a ripetere l'anno. Sotto accusa in particolare la mancanza nel PEI degli indicatori di esito. Speziale (Anffas): «un segnale forte per le scuole e per il Miur»