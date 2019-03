“Sulla strada giusta”: un giovane medico in Senegal

Il documentario di un giovane medico alle prese con la sua prima missione umanitaria in Senegal per raccontare il lavoro di Emergenza Sorrisi, l’associazione che aiuta in Africa i bambini affetti da gravi malformazioni al volto. Il documentario diretto da Augusto Natale dal titolo Sulla strada giusta, rinascere medico in Senegal fa parte della campagna di sensibilizzazione di Consulcesi Onlus portata avanti anche sui social attraverso l’hashtag #sullastradagiusta. Il progetto fa inoltre parte del corso di formazione a distanza del programma “ECM 2506 Sanità in-Formazione - organizzazione e costruzione di un team multidisciplinare in contesti difficili” a cura del dottor Fabio Massimo Abenavoli, presidente di Emergenza Sorrisi. Un corso dove i neo chirurghi possono identificarsi nelle varie forme di volontariato medico.

«Siamo orgogliosi di presentare un’iniziativa che testimonia la sensibilità dei nostri medici nei confronti delle popolazioni più deboli», spiega Massimo Tortorella, presidente di Consulcesi Onlus.

«La nostra missione può dirsi compiuta anche per la trasformazione profonda dei medici che ne sono coinvolti, tanto quelli partiti per la missione come il giovane chirurgo protagonista del documentario, quanto i medici locali che sono la nostra assoluta priorità. Il nostro obiettivo è infatti quello di renderli autonomi di curare e restituire integrità e dignità ai pazienti del paese in cui sono nati. Per questo in ogni nostra missione cerchiamo di creare un centro nazionale di riferimento che possa essere gestito dai medici locali da noi formati. Ed è bello che nel virtuoso processo di trasferimento di competenze e professionalità siano coinvolti la passione e l’entusiasmo dei giovani medici che scoprono nuovi bagliori della loro identità professionale», conclude Fabio Massimo Abenavoli, presidente di Emergenza Sorrisi.

In apertura un frame del docufilm "Sulla strada giusta" di Augusto Natale