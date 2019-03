Enti di Terzo settore (e non solo): una guida giuridica all'imprenditorialità sociale

È un testo non solo utile, ma necessario per chi si occupa di Terzo settore e imprenditoria sociale e in questi anni ha seguito l’evoluzione della riforma del comparto, quello che Alessandro Mazzullo firma per Giappichelli Editore in uscita in questi giorni con la prefazione di Stefano Zamagni sotto il titolo “Diritto dell’imprenditoria sociale-dall’impresa sociale all’impact investing”. Il saggio si sviluppa in quattro parti: Fondamenti di diritto dell’imprenditoria sociale, diritto dell’impresa sociale, gli altri enti di imprenditoria sociale e le nuove frontiere dell’imprenditoria sociale.

È noto alla stragrande maggioranza dei dirigenti di Terzo settore che entro il prossimo 2 agosto occorrerà adeguare gli statuti al nuovo codice del Terzo settore. Meno scontata è quale strada convenga prendere per realizzare un business plan sociale o per tutti quegli enti non profit che intendano finanziare la propria mission con attività commerciali di mero supporto finanziario e non più soltanto con donazioni o contributi pubblici. Mazzullo offre una bussola per orientarsi e non sbagliare la scelta. Il libro, aggiornato alla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è infatti uno strumento rivolto non soltanto agli studiosi della materia ma anche agli operatori professionali che, a vario titolo, operano nel mondo dell’imprenditoria sociale, cercando di orientarsi tra le molteplici regole e forme giuridiche che il legislatore continua a produrre e disciplinare in tale ambito.