Parte PHYD, la piattaforma per costruire il proprio percorso formativo

PHYD sarà inoltre anche uno spazio fisico, dotato di tecnologia Microsoft, che sarà aperto alla fine del 2019 nel cuore di Milano e sul quale The Adecco Group investirà oltre 4 milioni di euro. PHYDLAND diventerà un contenitore d’innovazione e ospiterà corsi, workshop, talk ed eventi, con un palinsesto che prevede l’intervento di personalità di spicco, imprenditoriali e manageriali, all’insegna della condivisione di esperienze e conoscenze.

«I leader delle aziende italiane sono sempre più consapevoli del valore dell’AI non solo quale leva di efficienza, ma anche quale alleato per potenziare le capacità delle persone che compongono le rispettive organizzazioni. In questo scenario, fattore determinante per l’accelerazione sono le competenze: il 75% dei leader di azienda in Italia ritiene di aver bisogno di un supporto per aggiornare le proprie skills. Con PHYD e, in generale, con Ambizione Italia, vogliamo rispondere proprio a questo bisogno, aiutando i professionisti già affermati ma anche coloro che iniziano ora ad affacciarsi al mondo del lavoro ad acquisire le giuste competenze per affrontare il cambiamento in corso», ha concluso Barbara Cominelli, Direttore Marketing & Operations Microsoft.