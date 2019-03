Città-Stato e città senza Stato: che cosa accade se a parlare di comunità restano solo i liberisti?

In Free Private Cities: Making Governments Compete For You, uscito ad agosto in traduzione inglese per Aquila Urbis, Gebel ipotizza una società dove i servizi pubblici siano assicurati da un’azienda privata, un «fornitore di servizi governativi», ma in assenza di Stato e, soprattutto, di governo. Questo servizio, spiega, include la sicurezza interna ed esterna, un quadro legale e normativo e una risoluzione indipendente delle controversie.

Paghi una tariffa stabilita contrattualmente per questi servizi all'anno. «Il fornitore di servizi governativi, in quanto operatore della comunità, non può modificare unilateralmente questo contratto dei cittadini».