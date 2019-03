Apre Ca’ Nostra 2, il cohousing tra anziani e famiglie diventa grande

Si tratta di un modello intermedio tra l’assistenza in struttura e a domicilio, sia come livello di cura che come costi, che valorizza la condivisione delle risorse famigliari dal punto di vista abitativo e assistenziale. Questo modello di cohousing rappresenta un’esperienza quasi inedita in Italia, anche se adottata con successo nel nord Europa. Una ricerca condotta con il Centro di analisi delle politiche pubbliche dell’università di Modena e Reggio Emilia ne mette in luce i positivi risultati sociali ed economici, sia per quanto riguarda le risorse pubbliche (i costi sono più contenuti rispetto alle residenze protette e gli ospiti condividono medico e geriatra) che il risparmio per le famiglie (assistenti domiciliari, vitto e utenze sono condivisi e altri servizi sono forniti gratuitamente), senza dimenticare le opportunità occupazionali create.

«Da sperimentazione a modello, - dicono Alberto Caldana e Francesca Nora del Csv. – Questo è un esempio di creazione di soluzioni concrete a partire dalle voci dei cittadini e del mondo del volontariato. Le associazioni hanno trovato una nuova metodologia per stare vicine ai bisogni dei propri soci lavorando sull’abitare sociale».