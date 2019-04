La pulitura del pesce non trova manodopera: ci pensano i rifugiati

“Stanno seguendo la parte teorica del corso di avvio alla professione di operatore ittico”, spiega la Responsabile Sviluppo Progetti di Fondazione Adecco. Il corso di formazione, che dura un mese e mezzo, impegna ragazzi tra i 16 e i 25 anni richiedenti asilo o già titolari di protezione internazionale in Italia e provenienti per lo più da nazioni dell’Africa Subsahariana o del Sudest asiatico: si chiama Safe In il progetto di Fondazione Adecco e JPMorgan Chase Foundation che punta ad inserirli nel mondo del lavoro proprio scegliendo come target quelle professioni più richieste oggi sul mercato ma che non trovano paradossalmente candidati.

Fondamentale per la realizzazione del progetto è stato il ruolo di JPMorgan Chase Foundation che ha condiviso la progettualità, la metodologia e soprattutto la priorità di intervento sui rifugiati. “Siamo al quarto gruppo che parte, e gli altri tre sono andati molto bene con la maggior parte delle persone coinvolte ora impegnata in un tirocinio in azienda o già con un contratto di lavoro in mano”. Il corso di addetto al banco pescheria è il primo del suo genere, gli altri tre sono stati di panificazione per due volte e di pizzeria per una.