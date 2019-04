Mozambico, ora il colera fa paura. Al via le vaccinazioni

Una delle premi azioni di Sant’Egidio che a Beira ha subito anche un pesante danneggiamento del proprio centro polivalente (nella foto il centro invaso dalle acque) è quella di cercare di ritrovare le persone seguite dal programma Dream. «I nostri pazienti con Hiv sono persone particolarmente fragili, tra di loro ci sono bambini e donne incinte che adesso sono dispersi nei vari centri per sfollati: scuole e tendopoli. Li stiamo cercando per permettere loro di proseguire con la terapia che per loro è fondamentale» spiega Ciccacci. Sono circa 11mila i pazienti seguiti dal Programma Dream. La terapia antiretrovirale richiede aderenza terapeutica. «il rischio è che la malattia peggiori» conferma Ciccacci che spiega così la necessità di riuscire a ritrovare i pazienti per permettere loro di curarsi.

A due settimane dal ciclone la situazione è ancora di emergenza, «e non si sa per quanto durerà», ammette. «A breve le scuole riapriranno e gli sfollati che vi erano rifugiati devono essere ricollocati nelle tendopoli. La gente continua a spostarsi. I nostri centri sono dei punti di riferimento non solo per i nostri pazienti».