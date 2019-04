La caccia alle uova pasquali è solidale

La caccia alle uova è una tradizione che vede protagonisti soprattutto i bambini e non è un caso che il progetto che viene sostenuto è Baobab: il primo studio al mondo sui bambini e i preadolescenti con un genitore colpito dalla Sla finalizzato a comprendere a fondo in che modo la presenza della malattia può incidere psicologicamente sulla crescita e lo sviluppo dei ragazzi e a individuare soluzioni per aiutare le famiglie a seguire i figli nel modo migliore in una situazione di così grande difficoltà. (vedi la news )

Si tratta di un progetto nato dall’esperienza di Aisla a fianco dei malati di Sla, che prevede anche la consulenza psicologica gratuita alle famiglie portata avanti dagli psicologi incaricati dall’associazione e dall’incontro con Fondazione Mediolanum Onlus impegnata in numerosi progetti a sostegno dell’infanzia.

In apertura photo by Annie Spratt on Unsplash