Termina la negoziazione dei naufraghi, i 62 dell’Alan Kurdi distribuiti in Europa

Una trattativa durata oltre 10 giorni per consentire lo sbarco ai 62 migranti a bordo della nave Alan Kurdi della Ong tedesca Sea Eye. Dieci giorni bloccati in mare per decidere in Commissione Europea che ora queste persone che nessuno voleva saranno “ricollocate” tra Germania, Francia, Portogallo e Lussemburgo. A darne l’annuncio è stato il premier maltese Joseph Muscat attraverso un comunicato dove viene specificato che nonostante i migranti verranno ridistribuiti in quattro paesi europei la nave Alan Kurdi non è autorizzata ad attraccare a Malta.

Nel comunicato diffuso dal governo maltese si legge inoltre: «Ancora una volta, il più piccolo dei paesi europei, è stato messo sotto una pressione non necessaria per risolvere un caso che non è di sua responsabilità. Una soluzione è stata trovata per non permettere che la situazione peggiorasse ulteriormente, ma Malta non può sostenere questo peso da sola. Malta richiama le Ong al rispetto di tutte le convenzioni e regolamenti».