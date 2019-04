Lorent Saleh: al Venezuela serve il rispetto della legge, non l'intervento militare

Attivista venezuelano per i diritti umani, ex prigioniero politico, a partire dal 2007 Lorent Saleh, 31 anni, partecipa come leader studentesco all’organizzazione di proteste per denunciare la violazione di diritti umani nel Paese.

È stato detenuto ripetutamente dalle autorità venezuelane con l’accusa di terrorismo. Il governo venezuelano l’ha accusato di pianificare attacchi contro il Paese e di fare addestramento paramilitare. Nel 2014 è stato espulso dalla Colombia, e consegnato agli ufficiali dell’Intelligence Service Bolivariano (Sebin). Per quattro anni, fino al 2018, è stato imprigionato e torturato a La Tumba, carcere nel centro di Caracas, situato 5 piani sottoterra, in isolamento, con privazione sensoriale: senza suoni, colori, senza vedere la luce del sole.



Durante la detenzione la sua udienza è stata posposta 52 volte. Nel 2017, quando ancora si trovava in carcere, Lorent Saleh è stato insignito dal Parlamento Europeo del Premio Sakharov per la libertà di pensiero, assegnato all’opposizione democratica del Venezuela, che include l'Assemblea Nazionale del Paese, rappresentata da Julio Borges, e sette prigionieri politici, tra cui Saleh. Il 12 ottobre 2018 è stato rilasciato dalle autorità venezuelane ed esiliato in Spagna, da dove continua la sua lotta per i diritti umani e la democrazia in Venezuela.



In visita in Italia, è stato ospite a Venezia di Global Campus of Human Rights, una rete di oltre 100 università in tutto il mondo, la più grande istituzione a livello internazionale che offre educazione post laurea nel campo dei diritti umani e della democrazia, dove è intervenuto a una tavola rotonda su "La Difesa dei Diritti Civili in Venezuela", insieme a Michel Forst, Special Rapporteur delle Nazioni Unite sulla situazione dei difensori dei diritti umani; Mara Marinaki, Consigliere principale del SEAE sulle questioni di genere e l’attuazione dell’UNSCR 1325 su Donne, Pace e Sicurezza e Manfred Nowak, Segretario Generale del Global Campus of Human Rights.

La sua testimonianze è stata supportata dagli interventi di Mara Marinaki, che ha affermato che è necessario che l’Unione Europea si impegni per la transizione democratica del Venezuela stanziando 50 milioni di euro; Michel Forst ha spiegato che ci sono ancora dei difensori dei diritti umani in Venezuela, ma che spesso sono oggetto di violenze e incarcerazioni arbitrarie; Manfred Nowak, già relatore speciale dell’Onu sulla tortura, ha sottolineato che la comunità internazionale ha sviluppato un mezzo, la Corte Penale Internazionale, per proteggere le vittime di crimini internazionali. Tuttavia questo strumento non funziona, perchè è altamente burocratizzato.«Viviamo in un tempo di crisi, e il Consiglio di Sicurezza è paralizzato, come stiamo vedendo in Siria, e Venezuela», ha aggiunto.