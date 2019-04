Via le fake news pedagogiche, per essere genitori serve una buona organizzazione

«Trent’anni di falsi miti pseudoedicativi hanno prodotto un genitore fragile, emotivo, urlante. Non è un problema personale, è un tema sociale. I genitori non vengono da Marte... giudicare i genitori è giudicare il mondo in cui siamo, se i genitori sono infantili è perché tutta la società si è infantilizzata»: è stato un esordio dichiaratamente schierato quello che Daniele Novara ha scelto sabato per la sua relazione al convegno nazionale “Dalla parte dei genitori”. Schierato dalla parte dei genitori, appunto: i genitori di oggi, quelli nati negli anno ’80, sono la prima generazione al mondo «a non aver avuto un’infanzia infantile», caratterizzata da «gioco libero, gruppo spontaneo, vita nella natura». Tutto questo negli anni 80 sparisce: «una vera mutazione antropologica», ha detto, con i bambini che – complice anche la tv commerciale, più epigono che causa - vengono «ritirati, portati in casa, sotto l’accudimento diretto dei genitori, senza più la mediazione comunitaria. Il bambino non è più da educare ma da proteggere e conservare».

Tanti i “falsi miti pseudoeducativi” che provengono dal «bagno narcisistico in cui tutti siamo immersi» e da cui – ha detto Novara – occorre liberarsi come genitori. Il mito dell’ascolto («ai figli occorre dare comunicazioni educative, non filosofiche o psicologiche»), quello di dover giocare con i figli ´«i bambini giocano fra loro benissimo»), il dover chiedere sempre il loro parere, il parlargli come se fossero adulti, il dialogo ad ogni costo, anche in adolescenza, «quando invece l’adolescente vuole allontanarsi da te»… «Essere genitori, a sentire la vulgata, è diventata un’impresa impossibile, titanica, e infatti i bambini sono sempre meno. Ma non è vero, si tratta di avere una organizzazione educativa. Stabilendo regole e abitudini adatte all’età dei figli. D’altronde io sono assolutamente convinto che non c’è possibilità di crescere i figli senza educarli, un piano b non esiste».