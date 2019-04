Il boom dei valutatori d'impatto

Da dire c’è che le candidature arrivate a Con i Bambini sono state 93, con una selezione - quindi - che ha escluso 23 soggetti: «tra i non ammessi ci sono diverse srl che fanno molto bene project managment, ma non valutazione di impatto. Oppure realtà esperte in valutazione di impatto in altri ambiti ma non sul socio-educativo. La nostra valutazione ha due livelli, una sull’ente e una sul gruppo di lavoro: dai singoli cv dobbiamo poter evincere non solo la competenza metodologica nella ricerca sociale ma anche nel settore specifico socio-educativo, perché riteniamo che serva un’esperienza nel settore specifico, di contenuto».

I valutatori d’impatto sono «soggetti idonei ad aderire, in qualità di soggetto valutatore, ai partenariati dei progetti esecutivi che perverranno in risposta alla II fase del Bando “Un passo avanti”. Tali enti supporteranno i soggetti responsabili dei progetti nella definizione e realizzazione della valutazione di impatto. Come previsto dal Bando, al soggetto valutatore potranno essere riconosciuti fino ad un massimo del 5% del contributo assegnato complessivamente al progetto, nel caso di progetti in Graduatoria A, e fino a un massimo del 3,5% nel caso di progetti in Graduatoria B. Ogni ente potrà essere partner di massimo 5 progetti a valere sul presente Bando».

Photo by patricia serna on Unsplash