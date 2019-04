Jorit e la nuova opera: il piccolo migrante morto con la pagella in tasca

L'opera è divisa suddivisa in due. Nella parte bassa c'è il bambino, che l'autore ha chiamato Kukaa. nella parte alta del murales è raffigurato Thomas Sankara, primo presidente del Burkina Faso.

«In lingua swahili Kuaa significa restare», ha dichiarato Jorit in un’intervista a La Repubblica, «per rivendicare il diritto di tutti a restare nella propria terra senza essere sfruttati da altri popoli, il diritto di contribuire allo sviluppo del proprio Paese senza essere schiavi.Sono stato spesso in Africa, per loro è un dramma lasciare affetti e famiglie, vorrebbero restare nel proprio Paese per creare condizioni di vita migliori».

Le immagini sono tratte dalla pagina Facebook dell'artista