Gli scout e la scelta di accogliere a 360 gradi

Nella convocazione per il “parlamentino scout” (il Consiglio generale Agesci è il massimo organo deliberativo dell’associazione) sono riportate tre frasi, rispettivamente di Robert Baden-Powell, Sergio Mattarella e papa Francesco (vedi news), una triade non casuale. «Richiamano le tre scelte del patto associativo e ci aiuteranno a meditare sulla scelta di accogliere» continua Coccetti. «Quando parliamo di scelta politica per noi vuol dire metterci la faccia nei territori, è un impegno sociale e civile che si sposa con l’annuncio del Vangelo».

Donatella Mela, da parte sua ricorda come non mancherà anche una riflessione sull’educazione alla vita cristiana. Nella convocazione, infatti, si sottolinea la necessità di “coniugare l’accoglienza con le difficoltà e le fatiche dei nostri Gruppi, consapevoli di essere i più vicini alle realtà di frontiera, luoghi di quella nuova evangelizzazione che Papa Francesco ha indicato nell’Evangelii Gaudium”. «Non è proselitismo, ma l’urgenza di raccontare la gioia del Vangelo. E questo punto è nell’ambito di un dibattito sull’educazione alla vita cristiana» precisa la Capo Guida. «Gli stessi ragazzi vivono una frontiera, ci sono sempre meno occasioni di avere come in passato la prima evangelizzazione in casa, oggi le famiglie sono sfilacciate».

«All’interno dei nostri gruppi abbiamo ragazzi di famiglie non praticanti, non credenti che decidono i mandare i figli in Agesci. Per noi questa è un’occasione di annuncio» spiega il Capo Scout che precisa «abbiamo anche alcuni ragazzi di famiglia musulmana. La frontiera l’abbiamo dentro di noi con una precisazione – sottolinea – chi entra partecipa a tutta la proposta: siamo aperti a chi vuole venire con noi, ma lo siamo con la nostra identità».

Il consiglio generale sarà centrato quindi anche su cosa voglia dire educare alla vita cristiana «in percorsi in cui non hai solo la preghiera “spot”, ma» precisa Coccetti, «si approfondisce la spiritualità scout».

Uno dei punti di cui si parlerà nella quattro giorni è quello relativo alla sicurezza e alla percezione del rischio. «Deve essere patrimonio di ogni educatore e tenuto presente in ogni attività. Non inseguiamo il mito del rischio zero, che non esiste, ma occorre sempre capire quali sono i rischi che vale la pena correre e l’accettare il rischio chiede competenza. Perché non dimentichiamo mai: i pericoli si evitano i rischi si corrono».

Per Donatella Mela (che di mestiere è medico) è fondamentare in questo campo «non abbassare mai la guardia. C’è il pericolo di tecnicizzare l’argomento, di fermarsi alla norma. Invece va affrontato il valore educativo dell’imparare la percezione del rischio che che chiede di aumentare la competenza e la vicinanza alle persone. Quella che vogliamo fare è una riflessione a tutto tondo. Il motto Estote parati (Siate pronti - di origine evangelica è stato utilizzato da Baden-Powell - ndr) ci invita proprio a essere pronti, preparati a quello che succede e vale per tutto anche nello scegliere il menù a seconda delle attività che si vogliono fare», conclude.

In apertura il campo base di Bracciano in un precedente Consiglio Generale foto di ©Francesco Mastrella/Agesci