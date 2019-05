La lezione di Jean Vanier: «la persona più fragile è la più necessaria, perché ci tiene uniti»

Al centro della riflessione di Jean Vanier c’è la fragilità, con un paradossale affermare che proprio le persone più fragili sono le più importanti. Rileggevo un’intervista del 2007 e trovavo una straordinaria anticipazione di quanto Papa Francesco oggi ci continua a ripetere sugli “scarti” e le “periferie”… È così?

Questa è la grande intuizione dell’Arca e della visione di Vanier. Lui partiva spesso, nei suoi interventi, dall’apologo di San Paolo nella Prima Lettera ai Corinzi, quello che parla del corpo e delle membra: lui diceva che le parti del corpo più deboli sono quelle non solo più protette, ma anche circondate da maggior rispetto e più necessarie. Così nel corpo sociale e della Chiesa, le parti più fragili non sono solo quelle con più bisogni e più bisogno di attenzione ma anche le più importanti. E – cosa non meno importante da sottolineare – proprio le parti più fragili sono fonte di unità. Nell’esperienza legata a Vanier c’è questa forte dimensione ecclesiale e di ecumenismo, che ha permesso di scoprire come attorno alla fragilità le differenze e le distanze possono essere superate. La persona fragile quindi è la più necessaria anche perché ci tiene uniti.

Come è maturato, oggi, lo sguardo della Chiesa sulla disabilità? È capace di questo sguardo di cui parla Vanier? Pochi giorni fa anche Sacra Famiglia ha partecipato al convegno “Comunità Generativa: l'accompagnamento della persona con disabilità alla vita cristiana” organizzato dall’Ufficio Catechistico Nazionale della CEI…

Quanto allo sguardo sulla fragilità è stata fatta tanta strada. Una volta si partiva dalla domanda “che cosa capisce?”, ad esempio per l’ammissione ai sacramenti. È un approccio molto intellettualistico, fra l’altro provocatoriamente potremmo chiederci chi fra noi può dire di aver compreso pienamente i sacramenti, pur facendo magari la Comunione ogni domenica? La domanda da porsi è un’altra, è “quanto il Signore cerca questa persona”. Non siamo noi a dover misurare la comprensione, perché non si accede ai sacramenti per merito o perché sono stati compresi… Il tema dell’accoglienza e dell’importanza della persona fragile nella nostra comunità cristiana è molto più maturo e presente, anche se purtroppo mi capita di ancora di discutere con qualcuno che si pone ancora con quell’approccio intellettuale… Qui da noi, per esempio, domenica scorsa una ragazzina ha ricevuto la Cresima, davvero lo sguardo è quello di un’accoglienza, di mettere al centro i piccoli. Questo è uno degli elementi più forti di Jean Vanier, profondamente umano e insieme profondamente spirituale.

Come la sua esperienza di vita in Fede e Luce di riflette nel suo essere presidente di Sacra Famiglia?

L’Arcivescovo mi ha chiamato a questa responsabilità in Sacra Famiglia proprio a partire da questa mia esperienza. Io non venivo da una formazione e da un’esperienza amministrativa, quindi quando l’Arcivescovo mi ha chiamato, ho proprio chiesto “ma perché io?”. Per questo, mi ha risposto, perché l’Arcivescovo vuol che grandi e importanti realtà come Sacra Famiglia, Don Gnocchi, La nostra famiglia… non perdano la loro profonda ispirazione evangelica, pur dovendo tenere conto di tutte le regole e le sfide odierne del mondo sanitario e socioassistenziale… ma nascono come esperienze di carità e con questo sguardo sui piccoli e sui fragili.