I porti italiani non sono mai stati chiusi: sbarchi ad Augusta e a Lampedusa

Tragedie in mare, barconi in difficoltà e i porti italiani che si riaprono perché in realtà non sono mai stati chiusi. É quello che sta avvenendo in queste ore nel Mediterraneo dove com’era prevedibile si sta assistendo a una nuova ondata di partenze dalla Libia.

La notizia di una nuova tragedia a largo di Tunisi è stata già confermata dall’Oim, organizzazione internazionale per le migrazioni e dall’agenzia delle Nazioni Unite a Tunisi. Un barcone partito dalla Libia si è ribaltato e i morti sarebbero almeno 70, mentre solo 16 sono i sopravvissuti. E da diverse ore Alarm Phone, la piattaforma che presta servizio telefonico per supportare le operazioni di soccorso dei migranti, ha lanciato l’Sos per un barcone con il motore in avaria a largo della Libia, i migranti a bordo sarebbero 100, tra cui donne e bambini.

E dopo il riuscitissimo sbarco a Lampedusa della nave Mare Jonio di 30 migranti tra cui una bimba di un anno, il Mediterraneo è ora nuovamente scoperto da navi della società civile.