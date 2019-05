"Solo cose belle", il film che Salvini non si deve perdere

Il paradossale movente di “Solo cose belle- le cose belle prima si fanno poi si pensano”, l’opera d’esordio da regista del documentarista-educatore riminese Kristian Gianfreda, che racconta la vicenda rocambolesca dell’arrivo di una casa famiglia in un piccolo borgo romagnolo (San Giovanni in Marignano) è l’infelicità. Esattamente l’infelicità che Gianfreda, come racconta a vita.it, immaginava «di trovare la prima volta che ho messo piede in una casa famiglia». Era il 1997 e «dovevo uscire con un amico, solo che invece che al pub mi porta in una struttura della Papa Giovanni XXIII di don Benzi. Sordomuti, poveri e disabili. Tutti insieme. L’infelicità me la immaginavo così». E invece? «E invece è bastato avvicinarsi un poco per capire che erano persone felicissime». Gianfreda ha 25 anni e studia legge all’università. Di punto in bianco molla tutto e va a vivere in una casa famiglia: «Volevo capire come era possibile, vi lascio immaginare la felicità dei miei genitori…». Ma è lì che si accende la scintilla che lo porterà a girare “Solo cose belle”. Il titolo evoca una frase tipica di don Benzi. Quello era il suo modo di rispondere alla domanda “come stai?” anche quando le cose non andavano esattamente nel verso giusto. Da ospite e volontario della Papa Giovanni XXIII rimane quattro anni. «E ci sarei rimasto tutta la vita, se non mi fossi sposato, don Benzi mi ha accalappiato e risolvendomi i dubbi, ma ha ribaltato per tutta la vita: i di questa gente, delle case famiglia, mi innamorato», postilla il regista, che nel frattempo aveva ottenuto la qualifica da educatore professionale.